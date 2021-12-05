Губерниев - о победе сборной России на Кубке Дэвиса: У нас великолепное поколение

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России на Кубке Дэвиса.

Напомним, что в финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

«Это великая победа, как у девчонок победа в Кубке Федерации, поэтому, конечно, следим, болеем. У нас великолепное поколение. После того, как ушли и Сафин, и Кафельников, и Давыденко, казалось, что ждать долго, но мы дождались. Ребята — подлинные молодцы, красавцы. Хочу сказать, что командный турнир в теннисе — это как эстафета в биатлоне или лыжах, когда победа имеет колоссальное значение для страны. Всех поздравляю, это колоссальный успех», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России впервые с 2006 года стала победителем Кубка Дэвиса. Тогда в финале, который проходил в Москве, наша команда обыграла Аргентину (3-2). Всего же на счету России три победы в главном теннисном командном турнире.