Веснина - о победе сборной России на Кубке Дэвиса: Теперь Тарпищев во всех книгах рекордов Гиннесса

Олимпийская чемпионка по теннису в женском парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу сборной на Кубке Дэвиса.

Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

«Поздравляю нашу сборную с этой исторической победой! Великолепная была игра в финале. С победой нашего бессменного капитана Шамиля Анвяровича Тарпищева! Теперь он вообще во всех книгах рекордов Гиннесса! Приятно смотреть на такую команду. Когда мы выиграли второй Кубок Дэвиса в 2006 году, нынешний состав ребят делал только первые шаги в юниорских соревнованиях. Наверное, ребята тогда мечтали оказаться на месте той команды, выигравшей трофей. Несколько лет назад ребята только появились в Туре, но за это время команда так сплотилась, настолько они дружны», - цитирует Веснину «РИА Новости».

Добавим, что сборная России в третий раз стала победителем Кубка Дэвиса, ранее команда под предводительством Тарпищева выигрывала главный командный турнира в 2002 и 2006 годах.