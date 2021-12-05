Матыцин уверен, что российские теннисисты продолжат нас радовать после победы на Кубке Дэвиса

Министр спорта Олег Матыцин поздравил сборную России с победой на Кубке Дэвиса.

Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.

«Огромные поздравления Шамилю Анвяровичу и его команде! Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся! Уверен, наши теннисисты продолжат нас радовать и дальше. Всех с победой!» - приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что сборная России впервые с 2006 года стала победителем Кубка Дэвиса. Тогда в финале, который проходил в Москве, наша команда обыграла Аргентину (3-2). Всего же на счету России три победы в главном теннисном командном турнире.