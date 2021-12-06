«Это не закономерно». Журова - о победе сборной России в Кубке Дэвиса

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу сборной России в Кубке Дэвиса.

«Это не закономерно. Но дело в том, что мы видели, как наши ребята выступали на Олимпиаде за себя и страну. Для теннисистов это любительские соревнования, как и Кубок Дэвиса, учитывая, что главное для них - турниры «Большого шлема», - приводит слова Журовой «Метарэйтинг».

Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.