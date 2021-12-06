«Наша дружина». Камельзон восхитился победой сборной России в Кубке Дэвиса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса.

«Это очень большая победа. Наша дружина за последнее время хорошо сплотилось. Я поздравляю ребят, это большая победа для России и российского тенниса, ребята молодцы», - приводит слова Камельзона «Метарэйтинг».

Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.