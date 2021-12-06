Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса.
«Абсолютно заслуженная победа, все делали общее дело и заслуженно завоевали титул. Не могу кого-то отметить отдельно, все большие молодцы», - приводит слова Кафельникова РБК-Спорт.
Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.
источник: РБК