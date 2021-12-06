Тарпищев - о победе сборной России в Кубке Дэвиса: Самая дружная команда

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса.

«Победа была по силе, но не по подготовке, потому что ее как таковой не было. Эта победа не сравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за всё то время, что я старший тренер, это, наверное, самая дружная команда», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.