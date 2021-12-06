Путин поздравил сборную России с победой на Кубке Дэвиса

Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную России с победой на Кубке Дэвиса-2021.

Напомним, что вчера, 6 декабря, российская команда обыграла Хорватию (2:0) в финальном матче турнира. В решающей встрече Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли в одиночных встречах Борну Гойо и Марина Чилича соответственно. Ранее Россия становилась победителем данных соревнованиях в 2002 и 2006 годах.

– От души поздравляю вас с триумфом на Кубке Дэвиса! Победа в этом престижнейшем турнире – большое, знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплочённость, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников в Кубке АТР и командном зачете на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио, – говорится в поздравлении президента.

Напомним, что помимо Рублева и Медведева, за сборную России играли Аслан Карацев и Карен Хачанов. Также в заявке команды были Евгений Донской и Роман Сафиуллин.