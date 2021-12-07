Андрей Чесноков: Российский теннис на подъеме

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков прокомментировал успех российских теннисистов в Кубке Дэвиса.

«На Кубке Дэвиса российские теннисисты провели достойные матчи и сейчас можно говорить, что российский теннис на подъеме. Все здорово провели турнир и заслужили этот трофей. У российских теннисистов нынешний сезон сложился наилучшим образом, а победа в Кубке Дэвиса стала апогеем для наших спортсменов», - приводит слова Чеснокова «РБ-Спорт».

Напомним, в финале турнира сборная России, благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева одолела Хорватию и в третий раз в своей истории стала обладателем трофея.