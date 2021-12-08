Дмитрий Турсунов: Лучше игрок выиграет «Шлем», чем угробит карьеру, гоняясь за Кубком Дэвиса

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов после победы национальной команды в финале Кубка Дэвиса высказался о разнице в престиже личных и командных турниров в теннисе.

«Лучше пускай игрок выиграет «Шлем», чем угробит всю карьеру, пытаясь гоняться за Кубком Дэвиса, когда его не выиграть, потому что самостоятельно его выиграть нельзя. У нас четыре Олимпиады в году - четыре «Больших шлема», на которых концентрируются», - приводит слова Турсунова Metaratings.

Напомним, что 6 декабря, российская команда обыграла Хорватию (2:0) в финальном матче турнира. В решающей встрече Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли в одиночных встречах Борну Гойо и Марина Чилича соответственно. Ранее Россия становилась победителем данных соревнованиях в 2002 и 2006 годах.

Помимо Рублева и Медведева, за сборную России играли Аслан Карацев и Карен Хачанов. Также в заявке команды были Евгений Донской и Роман Сафиуллин.