Первая ракетка мира Новак Джокович заявился на Открытый чемпионат Австралии.
Об этом сообщила пресс-служба турнира, на сайте которого появилась сетка.
Напомним, что в Australian Open также примет участие Рафаэль Надаль, а Роджер Федерер пропустит соревнования из-за проблем со здоровьем.
Добавим, что Джокович тянул с информацией о своем участии, поскольку к играм могут допущены лишь те спортсмены, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а серб прививаться не желал.
Из россиян на турнир заявлены вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
Чемпионат пройдет с 19 по 30 января.
источник: Australian Open