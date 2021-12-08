Первая ракетка мира Новак Джокович заявился на Открытый чемпионат Австралии.

Об этом сообщила пресс-служба турнира, на сайте которого появилась сетка.

Напомним, что в Australian Open также примет участие Рафаэль Надаль, а Роджер Федерер пропустит соревнования из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Джокович тянул с информацией о своем участии, поскольку к играм могут допущены лишь те спортсмены, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а серб прививаться не желал.

Из россиян на турнир заявлены вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Чемпионат пройдет с 19 по 30 января.