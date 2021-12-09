Тренер сборной России по теннису заявил, что сомневался в Рублеве на Кубке Дэвиса

Член тренерского штаба сборной России по теннису Игорь Куницын заявил, что до последнего не знал, кто именно из спортсменов будет принимать участие в матчах Кубка Дэвиса.

«Даниил сыграл финал в Турине, ему надо было на несколько дней лететь в Ниццу. В Мадрид на Кубок Дэвиса он приехал позже всех. В каких он будет кондициях на первые матчи, не знал никто, включая его. Но ему сразу понравились условия в Мадриде, хоть они и отличались от Турина. Медведев быстро набрал форму, и в дальнейшем сомнений по нему не было.

По Андрею Рублеву, конечно, были вопросы. Концовка сезона для него получилась тяжёлая в психологическом плане. Поэтому основной вопрос был, сумеет ли он набраться положительных эмоций, чтобы бороться на протяжении многих матчей на таком коротком отрезке. Плюс мы понимали, что Андрей, скорее всего, будет играть и пару. Получалась двойная нагрузка. Так что по Рублеву изначально не было понимания, сможет ли он показывать тот теннис, на который способен», - приводят слова специалиста «Известия».

Напомним, Россия спустя 15 лет снова стала обладателем трофея, завоевав его в третий раз в своей истории. В финале Медведев и Рублев одолели своих соперников из команды Хорватии и принесли сборной победу.