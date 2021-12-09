Директор Australian Open назвал единственное исключение для непривитых игроков

Директор Australian Open Крейг Тили назвал единственное исключение для непривитых спортсменов, при котором они смогут принять участие в турнире.

«Чтобы прояснить ситуацию: никто из невакцинированных игроков не сможет выступить на Australian Open. Единственное исключение - теннисист сможет выступить, если получит от властей Австралии одобренное медиками исключение. Пока нет никаких исключений», - приводит слова организатора АВС.

Напомним, ранее в заявке турнира появился Новак Джокович, несмотря на то, что серб выступал противником вакцинации.

От России мужском одиночном разряде в Австралии выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Соревнования пройдут с 19 по 30 января 2022 года.