Власти Австралии не собираются делать исключений для Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти страны не собираются идти на уступки первой ракетке мира Новаку Джоковичу и разрешать ему выступать на Australian Open непривитым от коронавируса.

«Джокович будет следовать тем же правилам, что и любой другой. Эти решения принимаются медицинскими должностными лицами и чиновниками департамента здравоохранения, а не политиками», - приводит слова Моррисона Sport24.ru.

Напомним, ранее стало известно, что единственным исключением для невакцинированных спортсменов может быть специальное одобрение австралийских властей.

Отец Джоковича назвал условие обязательной вакцинации для участников Australian Open шантажом.

Соревнования пройдут с 19 по 30 января 2022 года.