Радукану заразилась коронавирусом

Британская теннисистка Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Абу-Даби.

«Я очень хотела сыграть перед фанатами здесь, в Абу-Даби, но, к сожалению, после положительного результата теста на COVID-19 мне придется отложить это до следующего раза. Я уйду на самоизоляцию в соответствии с правилами и, надеюсь, скоро смогу вернуться», - сказала Эмма.

Отметим, что Радукану отказалась от участия в выставочном турнире, который стартует на этой неделе. Организаторы ищут новую соперницу для представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.