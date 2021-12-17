Тарпищев задумывается об уходе с поста капитана сборной России по теннису

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что больше не хочет оставаться на посту капитана сборной.

«Уже не хочется. Сейчас не скажу, кто тогда будет следующим капитаном, но уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым. Со мной теннисисты выиграли четыре женских кубка и три мужских. Реально очень сложно это совмещать с развитием тенниса. С годами времени на все не хватает. Мне еще не нравится новый формат, потому что роль тренера нивелируется. Пора концентрироваться на других вещах.

У меня в голове список из пяти человек, которые смогли бы качественно справиться с этой работой. Чтобы быть капитаном, нужно не только быть лидером, но и вести тренировочный процесс. Да, имидж тоже важен, но в первую очередь», - приводит слова Тарпищева Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне мужская сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса, завоевав трофей впервые за последние 15 лет.

Женщины, в свою очередь, выиграли Кубок Билли Джин Кинг.