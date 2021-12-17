Надаль уступил Маррею в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что 35-летний испанец, занимающий шестое место в рейтинге ATP, проиграл представителю Великобритании Энди Маррею со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Для Надаля это игра стала первой с августа этого года, поскольку ранее теннисист принял решение досрочно завершить сезон-2021 по причине травмы ноги.

Добавим, что в финале турнира Маррей сыграет против россиянина Андрея Рублева.