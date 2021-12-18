Рублев одержал победу над Марреем в финале выставочного турнира Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем показательного турнира в Абу-Даби. В финале россиянин встретился с шотландцем Энди Марреем.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Ранее Рублев обыграл канадца Дениса Шаповалова в полуфинале со счетом 2:1 (7:6 (7:5), 3:6, 6:4). В свою очередь Маррей обыграл экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Их встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Отметим, что этот турнир стал подготовительным перед грядущим Открытым чемпионатом Австралии.