Надаль заразился коронавирусом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Согласно информации «МК-Спорт», 35-летний спортсмен заразился Covid-19 после того, как вернулся с выставочного турнира в Абу-Даби, на котором он занял четвертое место. При этом испанец заявил, что два предыдущих его теста на выявление инфекции дали отрицательный результат.

Напомним, что соревнования в ОАЭ стали для Надаля первыми с августа этого года, поскольку ранее теннисист принял решение досрочно завершить сезон-2021 по причине травмы ноги.