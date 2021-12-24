Медведев назвал свои лучший и худший матчи в 2021 году

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой свой матч в 2021 году он считает лучшим, а какой - худшим.

«Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память», - приводит слова спортсмена ТАСС.

В то же время, своей худшей игрой в уходящем году Медведев считает четвертьфинал Олимпиады в Токио, в котором он уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте.

Напомним, кроме US Open, россиянин также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России.