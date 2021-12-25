Джокович не сыграет за Сербию на Кубке АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович не примет участия в Кубке АТР.

Как сообщает Blicsport, серба не стал объяснять причин своего отказа помочь сборной Сербии на турнире. В настоящее время он тренируется в Белграде и пока не определился окончательно с участием в Открытом чемпионате Австралии, хотя ранее был указан организаторами турнира в турнирной сетке.

В итоге в состав команды вошли Филип Краинович, Душан Лайович, Матей Сабанов, Николо Чачич и Николо Милоевич. Тренер - Виктор Троицки.

Напомним, Кубок АТР пройдет с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее. В турнире примут участие 16 команд. Действующим обладателем трофея является сборная России.