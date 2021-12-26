Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, кто будет капитаном сборной России на ATP Cup.

«Это турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии. У нас все понятно, будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублев, капитан тут и не нужен. Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз - Донской, он должен быть капитаном и в этот раз», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Помимо Медведева, Рублева и Донского в заявку российской команды вошли Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. На групповом этапе сборная России сыграет с Италией, Австрией и Австралией. В полуфинал выйдет только победитель квартета.