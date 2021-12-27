Рублев сдал положительный тест на коронавирус

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией перед тем, как вылететь в Австралию для участия в Кубке ATP.

Напомним, что турнир состоится с 1 по 9 января в Сиднее. Сборная России попала в группу B – ее соперниками станут Австралия, Австрия и Италия.

24-летний россиянин на своей странице в Twitter написал, что в данный момент он находится в Барселоне – у него были обнаружены минимальные симптомы Covid-19. Пока он находится на самоизоляции.

Также спортсмен отметил, что перед австралийскими турнирами он проходил необходимую вакцинацию.

– Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для всех. Очень расстроен и обеспокоен происходящим, – написал Рублев.

Добавим, что помимо Рублева, сборную Россию на Кубке ATP представят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.