Медведев прибыл в Австралию для участия в Кубке АТР и Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прилетел в Австралию для участия в первых турнирах нового сезона.

Об этом россиянин сообщил в своем твиттере.

Напомним, с 1 по 9 января 2022 года состоится Кубок АТР, на котором теннисист сыграет в составе сборной России, а 17 числа стартует первый в новом сезоне турнир «Большого Шлема» - Australian Open.

Сегодня также стало известно о том, что другой представитель России - Андрей Рублев заразился коронавирусом, поэтому присоединится к участникам позже.

В минувшем сезоне Медведев и Рублев стали обладателями Кубок Дэвиса. Кроме того, Даниил является действующим победителем US Open.