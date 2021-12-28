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Шамиль Тарпищев: Россия в теннисе номер один среди всех стран в 2021 году

Президент ассоциации подводит итоги года.
28 декабря 2021 11:49
автор: Александр Бойченко

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Россия лучше других подготовилась к теннисным турнирам в 2021 году.

«На Олимпийских играх — 2020 в Токио было столько продуманных решений, которые позволили нормально подготовиться к соревнованиям. Немыслимо понять, что нам удалось пройти. Но в теннисе мы номер один в этом году среди 211 стран. Спасибо вам за командное взаимодействие, результат говорит сам за себя», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Отметим, что лидером сборной России в мужских соревнованиях является Даниил Медведев, который завоевал US Open-2021, обыграв в финале Новака Джоковича.

источник: «РИА Новости»
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