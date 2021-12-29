Власти Австралии отказали Джоковичу в медицинском исключении

Действующему победителю Открытого чемпионата Австралии Новаку Джоковичу власти страны отказали в медицинском исключении для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема», сообщает RT, ссылаясь на Informer.

По данным источника, девятикратный победитель Australian Open откажется принимать участие в турнире в следующем году, так как является противником вакцинации от коронавируса, которая необходима для въезда в государство.

Напомним, что сегодня пресс-служба ATP Cup, который проходит в Австралии, сообщила о снятии Джоковича с командного турнира.

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января.