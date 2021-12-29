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Карацев и Донской заболели коронавирусом

Теннисисты не помогут сборной России на АТР Cup.
29 декабря 2021 15:08
автор: Максим Скороходов

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, почему ATP Cup исключил из состава сборной России Аслана Карацева и Евгения Донского.

«Коронавирус никого не щадит. Пандемия ударила и по нашей сборной. Рублев уже на карантине четыре дня. Помимо него заболели еще Аслан Карацев и Евгений Донской. Почему к команде не может присоединиться Хачанов? В момент проведения ATP Cup он будет в Мельбурне на турнире 250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Мы не можем его заявить в команду. Вместе с Медведевым будут выступать Сафиуллин и Карловский», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на Кубке АТР также не выступит за первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович, а сборную Австрии, играть за которую отказались Доминик Тим и Деннис Новак, заменят французские теннисисты, первыми номерами будут Уго Умбер и Артур Риндеркнех.

Напомним, что в прошлом розыгрыше турнира сборная России стала победителем соревнований, обыграв в финале Италию со счетом 2:0.

источник: «Спорт-Экспресс»
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