Шамиль Тарпищев: У всех сразу возникнут вопросы, если Джоковичу дадут медотвод для участия в AO-2022

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил текущую ситуацию с участием первой ракетки мира Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее появилась информация, что власти страны отказали 34-летнему спортсмену в медицинском исключении для участия в Australian Open-2022. В данный момент неизвестно, вакцинировался ли теннисист от коронавируса.

– Правила для всех должны быть одинаковы. Я дружу с Джоковичем. Но, если ему дадут медотвод, у всех сразу возникнут вопросы. Не прививаться – его выбор. Многие не хотят это делать, но все-таки ставят вакцину. Думаю, правила менять не будут ради Новака, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне. Джокович является девятикратным победителем турнира.