Павлюченкова заразилась коронавирусом в Австралии

Олимпийская чемпионка Токио Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус по прибытии в Австралию.

«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.

Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей.

Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», - написала теннисистка в сториз своего инстаграма.

Напомним, Павлюченкова заявлена в основной сетке первого в новом сезоне турнира «Большого Шлема» - Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

В минувшем сезоне Анастасия завоевала золото Олимпиады в миксте с Андреем Рублевым.