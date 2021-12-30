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Тарпищев отреагировал на информацию о заражении Павлюченковой коронавирусом

Спортсменка сдала положительный тест по прибытии в Австралию.
30 декабря 2021 11:24

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на то, что теннисистка Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус.

«Пока полной информацией не обладаю, она изолировалась. Но по срокам Павлюченкова должна успеть восстановиться и сыграть на Australian Open», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Павлюченкова заявлена в основной сетке первого в новом сезоне турнира «Большого Шлема» - Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января 2022 года.

В минувшем сезоне Анастасия завоевала золото Олимпиады в миксте с Андреем Рублевым.

источник: ТАСС
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