Тарпищев считает, что сборная России является фаворитом ATP Cup

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что сборная России является фаворитом ATP Cup.

Напомним, что за нее на турнире не выступят заразившиеся коронавирусом Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской. Также ранее на другие соревнования заявился Карен Хачанов.

Таким образом, сборную России представят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.

«Наши ребята все равно фавориты, несмотря на потери в составе. Это престижный турнир, но отнюдь не главный в сезоне. Поэтому результат над командой довлеть не должен», - приводит слов Тарпищева ТАСС.

Российские теннисисты выступят в группе В, где сыграют с Францией, Италией и Австралией.

Турнир пройдет в Австралии с 1 по 9 января. Сборная России является действующим обладателем трофея.