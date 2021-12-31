Медведев поздравил сборную России с Новым годом и обратился Рублеву, Донскому и Карацеву

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил национальную команду с Новым годом, обратившись к своим соотечественникам Андрею Рублеву, Евгению Донскому и Аслану Карацеву, которые заразились коронавирусом и не выступят на ATP Cup.

«С наступающим Новым годом сборную России на ATP Cup. Аслан Крацев, Евгений Донской, Андрей Рублев, вас очень не хватает. Ждем начала серии турниров в Австралии», - написал Медведев в инстаграме.

Напомним, что мужская сборная России в уходящем году выиграла ATP Cup и Кубок Дэвиса. Новый розыгрыш первого турнира начнется 1 января.