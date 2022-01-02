Медведев уступил Умберу на ATP Cup – сборная Франции сравняла счет в матче с Россией

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Франции Уго Умбера в рамках ATP Cup.

Отметим, что 25-летний спортсмен уступил своему сопернику со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). Игра продолжалась 2 часа 58 минут.

В прошедшей встрече Медведев, являющийся второй ракеткой мира, оформил 14 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У Умбера одна подача навылет, две двойных и четыре реализованных брейка из 14.

Таким образом, сборная Франции сравняла счет в матче с российской командой – 1:1. Ранее Роман Сафиуллин переиграл Артур Риндеркнеша – 2:6, 7:5, 6:3.

В следующей игре Медведев и Сафиуллин сыграют в паре против Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена.