Сборная России обыграла Францию в матче ATP Cup

Теннисисты сборной России одержали победу над Францией в рамках группового этапа турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия).
Отметим, что в решающей встрече Даниил Медведев в паре с Романом Сафиуллиным обыграли Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена – 6:4, 6:4. Игра продлилась 1 час 16 минут.
На счету российских спортсменов семь подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта. У соперников – два эйса, две двойных и один реализованный брейк из пяти.
Таким образом, Россия обыграла Францию со счетом 2:1. Ранее Сафиуллин победил Артура Риндеркнеша (2:6, 7:5, 6:3), а Медведев уступил Уго Умберу (7:6, 5:7, 6:7).
источник: «Советский спорт»