Шамиль Тарпищев: Удивительно, что Сафиуллин и Медведев выиграли парный матч у Франции на ATP Cup

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на результат матча российской команды с Францией (2-1) на ATP Cup.

«Для меня удивительно, что Сафиуллин и Медведев выиграли пару. Причем победили непростую пару французов. Шансы сборной России на победу? Будем надеяться, что, несмотря на ослабленный состав, наши преподнесут какое-нибудь чудо», — цитирует главу федерации «Чемпионат».

Напомним, что Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша (2-1), а Даниил Медведев уступил Уго Умберу (1-2). Парная встреча против Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена завершилась победой россиян со счетом 6:4, 6:4.