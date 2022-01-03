Медведев продолжает занимать второе место в рейтинге ATP

ATP обновила рейтинг теннисистов.
В первой десятке нет никаких изменений, лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, за ним располагается россиянин Даниил Медведев, а на третьей позиции находится немец Александр Зверев
Рейтинг АТР.
3 января 2022 года.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11?540.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350...
18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731...
167 (168). Роман Сафиуллин (Россия) — 409...
172 (172). Евгений Донской — 392...
Добавим, что Медведев и Сафиуллин представляют сборную России на проходящем в австралийском Сиднее ATP Cup.