Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч у австралийцев на ATP Cup

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли представителей Австралии Джона Пирса и Люка Сэвилла на ATP Cup со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

Наш дуэт совершил семь эйсов и допустили две двойные ошибки. Медведев и Сафиуллин реализовали один брейк-пойнт из десяти.

Пирс и Сэвилл дважды подали навылет и пять раз ошиблись на подаче. Австралийцы реализовали все три брейка.

Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 3-0.

В заключительном матче групповой стадии наша команда встретится с Италией. Встречи пройдут в ночь с 5 на 6 января.