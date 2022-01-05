Премьер-министр Австралии - о медотводе Джоковича: Для него не должно быть никаких особых правил

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал получение первой ракеткой мира Новаком Джоковичем медотвода от вакцинации против коронавируса.

«Мы ждем его презентации и того, какие доказательства он представит нам. Если этих доказательств будет недостаточно, то к нему будут относиться так же, как и к другим. Он полетит домой следующим же самолетом. Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Никаких», - приводит слова политика Reuters.

Напомним, Новак смог заявиться на Открытый чемпионат Австралии, куда допускаются только вакцинированные спортсмены, благодаря медотводу от прививки.

Турнир пройдет с 17 по 30 января 2022 года.