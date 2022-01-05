Отец Джоковича: Если полиция не отпустит Новака через полчаса, мы соберемся на улицах

Отец первой ракетки мира Новака Джоковича - Срджан эмоционально прокомментировал задержание своего сына австралийскими пограничниками в аэропорту Мельбурна.

«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за свободу, а не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы соберёмся на улицах - это борьба за каждого!», - приводит слова Джоковича-старшего Sputnik.

Напомним, у теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Кроме того, спортсмена допросили относительно медицинского исключения для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Ранее организаторы заявили, что до соревнований будут допущены только вакцинированные участники, однако Джокович, известный своим негативным отношением к прививке от коронавируса, добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на турнир, однако при этом нужно было оформить соответствующую визу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.