Сафиуллин уступил Синнеру в матче ATP Cup

Сборная Италии по теннису повела в счете в матче против национальной команды России на ATP Cup.

Отметим, что в первой встрече Янник Синнер одержал победу над Романом Сафиуллиным – 7:6 (8:6), 6:3. Игра продлилась 1 час 58 минут. Россиянин оформил четыре эйса, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 12. У его соперника 11 подач навылет, две двойных, а также два реализованных брейка из пяти.

В следующем матче Даниил Медведев сыграет против Маттео Берреттини.

Напомним, что ранее на турнире сборная России обыграла Францию (2-1) и Австралию (3-0).