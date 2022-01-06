Медведев победил Берреттини на ATP Cup – сборная России сравняла счет в матче с Италией

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини в рамках матча группового этапа ATP Cup.

Отметим, что 25-летний спортсмен обыграл своего соперника со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут. У Медведева восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из 11. Итальянец оформил шесть подач навылет, допустил одну двойную и не реализовал ни одного брейка из двух заработанных.

Таким образом, сборная России сравняла счет в матче с итальянской командой – 1:1. Ранее Роман Сафиуллин уступил Яннику Синнеру – 6:7 (6:8), 3:6.

В следующей встрече Медведев и Сафиуллин сыграют в паре Берреттини и Синнера.