Власти Австралии аннулировали визу Джоковича в преддверии Australian Open

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что власти страны аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича.

Как написал функционер на своей странице в Twitter, данное решение было принято в связи с правилами, установленными в Австралии. Тем самым, первая ракетка мира близок к тому, чтобы пропустить турнир Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

– Виза Джоковича аннулирована. Для всех установлены одни правила – никто не может быть выше них. Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире, и мы продолжаем проявлять бдительность, – написал Моррисон.

Ранее сообщалось, что Джокович был изолирован в аэропорту Мельбурна и находится под охраной местной полиции. У теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Для участия в турнире 34-летний серб добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на Открытый чемпионат Австралии.

Напомним, что Джокович является девятикратным победителем Australian Open.