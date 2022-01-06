Сборная России одержала победу над Италией и вышла в полуфинал ATP Cup

Теннисисты сборной России обыграли Францию в рамках группового этапа турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия).

Отметим, что в решающей встрече Даниил Медведев в паре с Романом Сафиуллиным обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера по итогам трех сетов – 5:7, 6:4, 10:5. Игра продлилась 1 час 45 минут.

На счету российских спортсменов три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех. Их соперники оформили два эйса, допустили одну двойную и реализовали два брейка из шести.

Добавим, что Россия обыграла Францию со счетом 2:1. Ранее Сафиуллин уступил Синнеру (6:7, 3:6), а Медведев победил Берреттини (6:2, 6:7, 6:4). Тем самым, российские теннисисты вышли в полуфинал турнира. Соперник национальной команды станет известен позднее. В другой полуфинальной встрече Испания сыграет против Польши.