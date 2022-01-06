Власти Австралии отложение решение по делу Джоковича на 10 января

Стало известно о том, когда будет принято окончательное решение по поводу ситуации с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, прибывшим в Сидней для участия в турнире Australian Open.

Как утверждает журналист Каллум Годде, австралийские власти отложили слушания по делу о депортации 34-летнего спортсмена до понедельника, 10 января. Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что виза теннисиста была аннулирована.

Напомним, что Джокович был изолирован в аэропорту Мельбурна и находился под охраной местной полиции. У теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Для участия в турнире спортсмен добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на Открытый чемпионат Австралии.