«Вид политического издевательства». Президент Сербии назвал травлей задержание Джоковича в Австралии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал задержание первой ракетки мира Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна и его возможную депортацию из страны.

«Все, что мы можем предпринять, мы делаем. Несправедливой является политическая травля, в которой участвуют все от австралийского премьер-министра, разыгрывая историю, что «правила обязательны для всех», хотя других теннисистов они пропустили под теми же условиями, что и у Джоковича. Всем понятно, о чем идет речь, я не боюсь говорить правду. Моя работа – защищать интересы сербов, однако я боюсь, что этот вид политического издевательства продолжится в отношении Джоковича. Когда вы кого-то не можете победить, то начинаете заниматься такими вещами», – приводит слова Вучича RT, ссылаясь на ТАСС.

Напомним, у теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Кроме того, спортсмена допросили относительно медицинского исключения для участия в Открытом чемпионате Австралии, после чего австралийские власти заявили, что собираются выдворить Джоковича из страны. Новак в ответ обратился в суд, первое заседание которого по данному вопросу состоится 10 января.

Ранее организаторы заявили, что до соревнований будут допущены только вакцинированные участники, однако Джокович, известный своим негативным отношением к прививке от коронавируса, добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на турнир, однако при этом нужно было оформить соответствующую визу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.