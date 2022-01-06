Павлюченкова вылечилась от коронавируса и приступила к подготовке к Australian Open

Олимпийская чемпионка Токио в миксте Анастасия Павлюченкова заявила, что начала подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на инстаграм теннисистки.

Напомним, Павлюченкова прибыла в Мельбурн 30 декабря и сдала положительный тест на коронавирус, после чего находилась на изоляции.

Первый в новом году турнир «Большого Шлема» пройдет с 17 по 30 января 2022 года. К участию в соревнованиях допускаются только полностью вакцинированные спортсмены.