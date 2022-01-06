«С Новаком обращаются как с преступником». Брат Джоковича о возможной депортации серба из Австралии

Брат первой ракетки мира Новака Джоковича - Джордже прокомментировал задержание теннисиста в Мельбурне в ожидании решения суда и возможной депортации из страны.

«С моим братом Новаком обращаются как с преступником, но у него была такая же виза, как и у других игроков, которым разрешили въезд в Австралию. Он величайший спортсмен всех времен. Это скандал!», - написал журналист Луиджи Гатто в своем твиттере.

Djordje Djokovic: «My brother Novak is being treated as a criminal, but he had the same visa as other players who were granted to enter Australia. He is the greatest athlete of all time. This is a scandal!» 😮 — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 6, 2022

Напомним, у теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Кроме того, спортсмена допросили относительно медицинского исключения для участия в Открытом чемпионате Австралии, после чего австралийские власти заявили, что собираются выдворить Джоковича из страны. Новак в ответ обратился в суд, первое заседание которого по данному вопросу состоится 10 января.

Ранее организаторы заявили, что до соревнований будут допущены только вакцинированные участники, однако Джокович, известный своим негативным отношением к прививке от коронавируса, добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на турнир, однако при этом нужно было оформить соответствующую визу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.