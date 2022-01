«С Новаком обращаются как с преступником». Брат Джоковича о возможной депортации серба из Австралии

Брат первой ракетки мира Новака Джоковича - Джордже прокомментировал задержание теннисиста в Мельбурне в ожидании решения суда и возможной депортации из страны.

«С моим братом Новаком обращаются как с преступником, но у него была такая же виза, как и у других игроков, которым разрешили въезд в Австралию. Он величайший спортсмен всех времен. Это скандал!», - написал журналист Луиджи Гатто в своем твиттере.

Djordje Djokovic: «My brother Novak is being treated as a criminal, but he had the same visa as other players who were granted to enter Australia. He is the greatest athlete of all time. This is a scandal!» 😮