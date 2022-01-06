«Моего сына держат в плену. Это не по-человечески». Мать Новака Джоковича - о ситуации с сыном

Мать первой ракетки мира Новака Джоковича - Дияна возмущена условиями, в которых содержится ее сын.

«Моего сына держат в плену. Место, где он находится, очень грязное, там полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески», - приводит слова родственницы теннисиста журналист Луиджи Гатто в своем твиттере.

Novak Djokovic's mother Dijana says she is desperate: «My son is being held captive. The place where he is staying is dirty, full of insects. He can't sleep. Food is terrible. This is not fair, not human.» — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 6, 2022

Напомним, у теннисиста возникли проблемы с оформлением визы по прибытии в страну. Кроме того, спортсмена допросили относительно медицинского исключения для участия в Открытом чемпионате Австралии, после чего австралийские власти заявили, что собираются выдворить Джоковича из страны. Новак в ответ обратился в суд, первое заседание которого по данному вопросу состоится 10 января.

Ранее организаторы заявили, что до соревнований будут допущены только вакцинированные участники, однако Джокович, известный своим негативным отношением к прививке от коронавируса, добыл себе медотвод, на основании которого можно получить медицинское исключение для заявки на турнир, однако при этом нужно было оформить соответствующую визу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года.