«Моего сына держат в плену. Это не по-человечески». Мать Новака Джоковича - о ситуации с сыном

Мать первой ракетки мира Новака Джоковича - Дияна возмущена условиями, в которых содержится ее сын.

«Моего сына держат в плену. Место, где он находится, очень грязное, там полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески», - приводит слова родственницы теннисиста журналист Луиджи Гатто в своем твиттере.

Novak Djokovic's mother Dijana says she is desperate: «My son is being held captive. The place where he is staying is dirty, full of insects. He can't sleep. Food is terrible. This is not fair, not human.»