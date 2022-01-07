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Австралийские власти аннулировали визу чешской теннисистке Ворачовой

Спортсменка оформляла медотвод от прививки от коронавируса.
07 января 2022 17:10
автор: Максим Скороходов

Чешской теннисистке Ренате Ворачовой аннулировали австралийскую визу, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Reuters.

По данным австралийских СМИ, спортсменка въехала в страну, имея медицинский отвод от вакцинации, как переболевшая коронавирусом в течение последних шести календарных месяцев.

Напомним, что федеральные власти Австралии, также не выдали визу девятикратному победителю Australian Open Новаку Дожковичу, который ранее сообщил, что оформил медотвод от вакцинации.

Оба спортсмена на данный момент изолированы в отеле в Мельбурне.

источник: МК-Спорт
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