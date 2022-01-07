Джокович поблагодарил своих фанатов за поддержку

Сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил своих болельщиков после того, как он был изолирован в отеле Мельбурна, так как федеральные власти Австралии не согласились с причиной его медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции.

«Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я ее чувствую и очень ценю», - приводит RT слова теннисиста, написанные у него в инстаграме.

Напомним, что Джокович является девятикратным и действующим чемпионом Australian Open.